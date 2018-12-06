Украинцы стали "лидерами" по распространению наркотиков в России

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Граждане Украины с 2014 года стали "лидерами" по распространению наркотиков на территории России. Как сообщил журналистам первый замглавы Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров, в основном они становятся наркокурьерами и организаторами подпольного производства.

По его словам, за девять месяцев этого года задержаны почти 2,5 тыс. иностранных граждан за наркопреступления, подавляющее большинство из них - это граждане стран ближнего зарубежья.

"В силу определенных причин после 2014 года пальму первенства перехватили граждане Украины. Это уже отмечают международные организации, структуры ООН и Евросоюза, что Украина стала одним из основных нарковорот Европы. Через порты, западную границу, как в Европу, так и в РФ. [Граждане Украины] работают курьерами, поставщиками, а зачастую организаторами подпольного производства и распространения наркотиков на территории нашей страны", - сказал он.

Смуров также отметил, что ряд так называемых классических маршрутов наркотрафиков проходит через страны бывших республик Советского союза, страны СНГ, в которых социально-экономическое положение оставляет желать лучшего.

"Приходится констатировать, что большинство приезжающих в Россию мигрантов находятся либо совсем за рамками правового поля России, либо они работают в полутеневом секторе и под влиянием своих национальных диаспор. Поэтому эти граждане достаточно легко вовлекаются по экономическим мотивам, по ряду других оснований вовлекаются в криминальную деятельность, которая связана не только с наркотиками", - сказал Смуров.

Полицейские с начала этого года изъяли около 16 т наркотических веществ, в том числе наркотиков каннабисной группы, отметил также Смуров.

"Из незаконного оборота изъято 15,7 т запрещенных и подконтрольных веществ, в том числе 10,2 т наркотиков каннабисной группы, 3,2 т синтетических наркотических средств и 718 кг опийных наркотиков", - сказал он.

Смуров отметил, что за пять лет в России доля синтетических наркотиков в общем объеме возросла из-за доступности в интернете способов изготовления наркотиков данной группы. "Для противодействия распространению пропаганды и рекламы наркотиков осуществляется мониторинг сети Интернет на предмет наличия запрещенной информации", - сказал представитель управления.