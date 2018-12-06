В Ростове-на-Дону полиция обезвредила вооруженного мужчину, мешавшего тушить пожар в доме

ТАСС, 6 декабря. Полицейские Ростова-на-Дону обезвредили вооруженного ножом мужчину, который не давал пожарным тушить возгорание в многоэтажном жилом доме. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Пожар произошел на 15-м этаже 25-этажного жилого дома на Магнитогорской улице. На место были направлены сотрудники противопожарной службы.
"Они эвакуировали 15 человек и уже приступили к тушению пожара, когда на лестничной площадке между 15 и 16 этажами появился мужчина, вооруженный холодным оружием. На место вызвали сотрудников полиции, которые обезвредили его", - рассказал источник.
Сейчас ведутся работы по тушению пожара, общая площадь которого составляет 15 кв. метров. В правоохранительных органах уточнили, что в одной из квартир загорелись личные вещи. Пострадавших нет.