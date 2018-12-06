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СК возбудил дело в отношении владельца ивановского лагеря, где запирали и били детей

По данным следствия, собственник лагеря назначил на пост директора человека без необходимой профессиональной подготовки

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении собственника и бывшего директора детского оздоровительного лагеря "Радуга", в котором детей из детских домов запирали в "карцере" и избивали воспитатели. Об этом в четверг сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Ивановской области.

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"Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области в отношении собственника и экс-директора детского оздоровительного лагеря "Радуга" возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (п."а" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - говорится на сайте ведомства.

Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде шести лет лишения свободы.

По данным следствия, 16 июня 2018 года собственник "Радуги" назначил директором лагеря лицо, не имеющее необходимой профессиональной подготовки и не соответствующее квалификационным требованиям, предъявляемым для выполнения обязанностей по указанной должности. При этом собственник был осведомлен, что директор лагеря применял в отношении детей из детского дома недозволенные методы воспитания: запирание малолетних в "карцере", нанесение им побоев и совершение в отношении воспитанников лагеря иных насильственных действий.

Уголовное дело соединено в одно производство с уголовным делом в отношении экс-директора лагеря "Радуга" о незаконном лишении свободы и истязании воспитанников лагеря. Собственник лагеря "Радуга" задержан. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельства совершенных преступлений.

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РоссияИвановская область
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