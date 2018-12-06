Двое детей погибли на пожаре в жилом доме под Саратовом

САРАТОВ, 6 декабря. /ТАСС/. Двое детей погибли в результате пожара в частном жилом доме в Саратовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона.
"В результате возгорания одноэтажного деревянного дома в селе Тарханы погибли двое мальчиков трех лет. По предварительным данным, они находились дома одни", - сказала собеседница агентства, добавив, что в настоящий момент пожар потушен. По ее словам, причины ЧП и все обстоятельства произошедшего, устанавливаются.
Как рассказали ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ региона, в связи с гибелью детей проводится доследственная проверка. По предварительным данным, родители детей в момент ЧП вышли во двор, чтобы покормить кроликов. Заметив клубы дыма, мать и отец бросились в жилище, чтобы вывести оттуда детей, но из-за сильного задымления не смогли этого сделать.
"Строение дома выгорело полностью. Сейчас назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти детей, а также пожарно-техническая экспертиза, которая определит причину возгорания", - добавила собеседница агентства.