СК завершил расследование дела бывшего главы Удмуртии Соловьева

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в получении взяток на более 140 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего главы Удмуртской Республики Александра Соловьева. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере)", - сообщила Петренко.
По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реки Кама и Буй в Удмуртии, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей, доли в коммерческой организации на 2,7 млн рублей и в виде незаконного оказания ему кадастровых услуг имущественного характера. За это он обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей.
"В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием, подробно давая показания об обстоятельствах преступлений", - отметила представитель СК. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.