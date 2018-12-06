Суд продлил арест бывшему мэру Оренбурга до 8 января

ТАСС, 6 декабря. Ленинский районный суд Оренбурга продлил срок содержания под стражей бывшему мэру Оренбурга Евгению Арапову, обвиняемому во взяточничестве, на один месяц - до 8 января 2019 года. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
"Суд продлил Арапову срок содержания под стражей на один месяц - до 8 января 2019 года", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что летом 2018 года бывший мэр Оренбурга Арапов был арестован по подозрению во взяточничестве. По данным следствия, Арапов и его заместитель Геннадий Борисов получили от гендиректора компании "УКС-инвест" Александра Ершова 600 тыс. рублей за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга.
Позже в отношении Арапова было возбуждено второе уголовное дело о получении взятки в размере 1,3 млн рублей. Горсовет Оренбурга 8 октября досрочно прекратил полномочия мэра, который занимал эту должность с 30 октября 2015 года. В декабре следствие предъявило Арапову новые обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом в виде предоставления иных имущественных прав за незаконные действия, совершенное в особо крупном размере") и по ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности").