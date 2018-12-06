Руководители смоленского управления миграции МВД России арестованы на два месяца

ТАСС, 6 декабря. Суд арестовал на два месяца начальника управления по вопросам миграции смоленского управления МВД РФ и его заместителя, подозреваемых в фальсификации документов, касающихся получения гражданства РФ. Об этом сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области Наталья Зуева.
"Начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области, его заместитель, а также местный житель, которые проходят по одному уголовному делу о фальсификации документов, арестованы по решению суда на два месяца", - сказала Зуева.
Ранее сообщалось, что в управлении миграции УМВД России по Смоленской области прошли обыски. Были задержаны начальник управления и его заместитель, возбуждены два уголовных дела. Как пояснили в пресс-службе УМВД России по региону, проводится служебная проверка, если их вина подтвердится, полицейских уволят по отрицательным мотивам.