Около 1500 человек эвакуировали из школы Краснодара из-за распыления перцового баллончика

КРАСНОДАР, 6 декабря. /ТАСС/. Около полутора тысяч человек эвакуировали из школы № 66 в Краснодаре из-за распыления перцового баллончика, один человек пострадал. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы УМВД по Краснодару.
"Руководством школы было эвакуировано порядка 1,5 тыс. человек. 11-летняя ученица данной школы почувствовала недомогание, была доставлена в больницу, в настоящее время ее жизни ничто не угрожает", - уточнили в ведомстве.
Как сообщает полиция Краснодара, информация о распылении перцового баллончика на территории школы № 66 поступила в 11:30. На место происшествия был направлен инспектор по делам несовершеннолетних. Установлено, что баллончик распылила 14-летняя ученица школы.
"Она была опрошена в присутствии родителей. Девочка сообщила, что использовала баллончик случайно", - добавил ТАСС руководитель пресс-группы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
Также собеседник ведомства добавил, что баллончик девушке дала ее подруга, ученица этой школы. Она случайно использовала его в учебном классе на первом этаже, а затем еще в коридоре. В полиции города добавили, что проводится проверка.