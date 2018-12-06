В Москве экс-следователь МВД и адвокат осуждены на десять лет колонии за взяточничество

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего следователя ОМВД по столичному району Теплый Стан Романа Болдырева и адвоката Кирилла Кулявцева к десяти годам колонии и штрафу 12 млн рублей каждого за покушение на мошенничество и взяточничество. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, за взятку они обещали помочь находящемуся под следствием мужчине.

"Приговором суда Болдыреву назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, адвокату Кулявцеву назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, каждому со штрафом 12 млн рублей", - сказала Иванова. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в даче взятки, посредничестве во взяточничестве и покушении на мошенничество.

По версии следствия, 20 июля и 21 августа 2016 года следователь Болдырев получил через адвоката Кулявцева в качестве взятки 600 тыс. рублей за избрание фигуранту по находящемуся в его производстве уголовному делу меры пресечения не связанной с заключением под стражу, а впоследствии за продление срока предварительного следствия и срока содержания под домашним арестом. "По договоренности за незаконное посредничество адвокат присвоил себе 200 тыс. рублей. При получении второй части требуемой суммы в размере 200 тыс. рублей он был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - сообщила представитель ГСУ.

Кроме того, Кулявцев в ходе телефонных разговоров и личных встреч пытался склонить мать подзащитного передать через него 12 млн рублей в качестве взятки должностным лицам в суде и правоохранительных органах. Эти деньги он собирался присвоить себе. Вину в инкриминируемых преступлениях Болдырев и Кулявцев не признали.