Суд в Москве 7 декабря рассмотрит жалобу на арест правозащитника Пономарева

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд 7 декабря проверит законность ареста на 25 суток руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева. Об этом ТАСС сообщили в суде в четверг.
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"Апелляционная жалоба на постановление Тверского районного суда будет рассмотрена в 14:00 мск 7 декабря", - сказал собеседник агентства.
Районный суд 5 декабря признал Пономарева виновным в организации несанкционированной акции "За наших и ваших детей", прошедшей 28 октября на Лубянской площади, и назначил ему 25 суток административного ареста.