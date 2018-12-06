В Ингушетии в результате отравления угарным газом погибли два человека

МАГАС, 6 декабря. /ТАСС/. Двое человек погибли, предположительно, от отравления угарным газом в квартире дома в Назрановском районе Ингушетии. Следствие уточняет причины ЧП, сообщил ТАСС пресс-секретарь Управления МЧС по Ингушетии Магомед Нальгиев.
"В своей квартире в Гамурзиевском округе Назрановского района обнаружены два человека без признаков жизни. Врачи, прибывшие на место, констатировали смерть от отравления угарным газом", - сказал Нальгиев.
По его словам, все обстоятельства смерти выясняют сотрудники правоохранительных органов.
"Однако сотрудники газовой службы уверяют, что утечки газа не было, следственные органы выясняют все обстоятельства и причины смерти пострадавших. Точного результата еще нет", - добавил пресс-секретарь.
Он добавил, что погибшие почти сутки находились в квартире, прежде чем их обнаружили соседи.