{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ингушетии в результате отравления угарным газом погибли два человека

В то же время сотрудники газовой службы уверяют, что утечки газа не было

МАГАС, 6 декабря. /ТАСС/. Двое человек погибли, предположительно, от отравления угарным газом в квартире дома в Назрановском районе Ингушетии. Следствие уточняет причины ЧП, сообщил ТАСС пресс-секретарь Управления МЧС по Ингушетии Магомед Нальгиев.

"В своей квартире в Гамурзиевском округе Назрановского района обнаружены два человека без признаков жизни. Врачи, прибывшие на место, констатировали смерть от отравления угарным газом", - сказал Нальгиев.

По его словам, все обстоятельства смерти выясняют сотрудники правоохранительных органов.

"Однако сотрудники газовой службы уверяют, что утечки газа не было, следственные органы выясняют все обстоятельства и причины смерти пострадавших. Точного результата еще нет", - добавил пресс-секретарь.

Он добавил, что погибшие почти сутки находились в квартире, прежде чем их обнаружили соседи.

Теги
РоссияИнгушетия
Оперативники провели следственные мероприятия в здании Пенсионного фонда Дагестана
По данным источника, задержаний не было
Читать полностью