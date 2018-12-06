Забившую тапком сына жительницу Волгоградской области приговорили к восьми годам колонии

ВОЛГОГРАД, 6 декабря. /ТАСС/. Фроловский городской суд Волгоградской области приговорил 33-летнюю местную жительницу к восьми годам лишения свободы за причинение смерти своему трехлетнему сыну, сообщает в четверг пресс-служба облпрокуратуры.
"Сегодня приговором Фроловского горсуда 33-летняя местная жительница признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть малолетнего. Суд приговорил женщину к восьми годам лишения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что 24 мая этого года женщина в одном из частных домовладений в городе Фролово избила тапком своего трехлетнего сына. Тупая травма живота у ребенка осложнилась перитонитом и интоксикацией организма, в результате через четыре дня мальчик умер.
Вину в содеянном женщина полностью признала.