{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Забившую тапком сына жительницу Волгоградской области приговорили к восьми годам колонии

Осужденная полностью признала вину

ВОЛГОГРАД, 6 декабря. /ТАСС/. Фроловский городской суд Волгоградской области приговорил 33-летнюю местную жительницу к восьми годам лишения свободы за причинение смерти своему трехлетнему сыну, сообщает в четверг пресс-служба облпрокуратуры.

"Сегодня приговором Фроловского горсуда 33-летняя местная жительница признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть малолетнего. Суд приговорил женщину к восьми годам лишения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что 24 мая этого года женщина в одном из частных домовладений в городе Фролово избила тапком своего трехлетнего сына. Тупая травма живота у ребенка осложнилась перитонитом и интоксикацией организма, в результате через четыре дня мальчик умер.

Вину в содеянном женщина полностью признала.

Теги
РоссияВолгоградская область
Оперативники провели следственные мероприятия в здании Пенсионного фонда Дагестана
По данным источника, задержаний не было
Читать полностью