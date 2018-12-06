Суд Петербурга продлил до весны арест экс-чиновнику Ростехнадзора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Петербурга отказал бывшему руководителю Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорию Слабикову, который признался в особо крупном мошенничестве и просил смягчить ему меру пресечения на домашний арест. Как сообщается в четверг в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга, Слабиков останется в СИЗО до апреля следующего года.

Ранее сообщалось, что Григория Слабикова обвинили в мошенническом хищении 4,7 млрд рублей. Теперь следствие скорректировало сумму - экс-чиновника обвиняют в хищении 5,6 млрд рублей организованной группой.

"Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Григория Слабикова сроком до 11 апреля 2019 года. Слабиков просил суд избрать меру в виде домашнего ареста, пояснив, что вину признал, раскаялся", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в рамках судебного заседания Слабиков заявил, что возмещает потерпевшим причиненный преступлением ущерб и активно сотрудничает со следствием. Вторым фигурантом по делу проходит дочь экс-чиновника Елена Слабикова, которая также признала вину и находится под домашним арестом. В четверг суд продлил ей меру пресечения на тот же срок - до 11 апреля.

Арестам Григория и Елены Слабиковых предшествовали обыски в здании Северо-Западного управления Ростехнадзора при участии сотрудников ФСБ. По данным источника ТАСС во властных структурах региона, следственные действия проходили в рамках расследования уголовного дела о хищениях компенсационных фондов трех саморегулируемых организаций. В ходе расследования правоохранители получили информацию о возможной причастности к делу Слабикова, а его дочь, считают следователи, помогала отцу в хищениях, состояв в организованной группе. Также собеседник агентства отметил, что члены семьи Слабикова владеют недвижимостью, транспортными средствами, стоимость которых значительно превышает их совокупный доход за длительный период времени.