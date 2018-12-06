Ученики краснодарской школы вернулись на занятия после инцидента с перцовым баллончиком

КРАСНОДАР, 6 декабря. /ТАСС/. Ученики краснодарской школы №66 вернулись на занятия после распыления перцового баллончика ученицей восьмого класса на территории школы, на расписание занятий инцидент не повлиял, сообщили ТАСС в школе.
Ранее сообщалось, что около 11:30 в полицию Краснодара поступило сообщение о распылении баллончика в одном из учебных кабинетов школы и в коридоре, порядка 1,5 тыс. человек эвакуировали, 11-летняя девочка была доставлена в больницу.
"В течение 20 минут были проведены влажная уборка и проветривание, все дети вернулись к занятиям. Это была как раз перемена", - сказали в школе.
В пресс-службе УМВД по Краснодару уточняли, что распылившая баллончик девочка опрошена инспектором по делам несовершеннолетних в присутствии родителей, в настоящее время проводится проверка.