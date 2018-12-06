Суд приговорил бывшего вице-спикера Госсовета Коми к трем годам лишения свободы

СЫКТЫВКАР, 6 декабря. /ТАСС/. Сосногорский городской суд приговорил бывшего руководителя администрации Сосногорского района Республики Коми, бывшего вице-спикера Госсовета региона Игоря Леонова и экс-начальника районного комитета по управлению имуществом Дмитрия Кирьякова к трем годам лишения свободы и двум годам условно соответственно по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Сосногорский городской суд Коми вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы муниципального района "Сосногорск" - руководителя администрации района и бывшего начальника комитета по управлению имуществом администрации района. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). <…> Суд [назначил Леонову] наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Его пособник также признан виновным и ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года", - говорится в сообщении.

Бывшие чиновники лишены права занимать руководящие должности на государственной службе сроком на два года и два года шесть месяцев соответственно. Согласно материалам дела, в 2010 году Леонов разработал незаконную схему приобретения в собственность нежилых помещений и 100% акций коммунального предприятия ОАО "Спецавтодор" общей стоимостью свыше 30 млн рублей. Это муниципальное имущество планировалось приватизировать.

Он провел фиктивные конкурсные процедуры через подставных лиц по заниженной стоимости. При этом Кирьяков организовал изъятие трех тиражей газеты с публикациями о проведении торгов, после чего они были признаны несостоявшимися, а имущество было приобретено подставным лицом за 15 млн рублей, полученным от руководителя администрации.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Коми, осужденные полностью признали свою вину, а Леонов возместил 15 млн рублей ущерба.