В Петербурге арестован мошенник, похитивший у ветерана войны 2 млн рублей

ТАСС, 6 декабря. Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал подозреваемого в мошенничестве, жертвой которого стал ветеран Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Сегодня по ходатайству следственных органов МВД в отношении задержанного по подозрению в мошеннических действиях в отношении ветерана Великой Отечественной войны 28-летнего ранее судимого жителя поселка Кудрово Ленинградской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Волк.
Установлено, что злоумышленник позвонил на домашний телефон ветерана и представлялся сотрудником компании - изготовителя медицинских приборов. Войдя в доверие, он проник в его квартиру и, похитив крупную сумму, скрылся. Ущерб составил около 2 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в крупном размере").