{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд отправил на принудительное лечение мужчину, совершившего теракт в магазине Петербурга

Его освободили от уголовной ответственности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге в четверг освободил от уголовной ответственности Дмитрия Лукьяненко, совершившего теракт в магазине "Перекресток" в Петербурге, и отправил его на принудительное лечение, передает корреспондент ТАСС.

"Освободить от уголовной ответственности. Применить меру принудительного медицинского характера", - сказал председательствующий судья.

Подсудимый - бывший кочегар военной части Дмитрий Лукьяненко - заявил в суде, что сожалеет о содеянном и раскаивается. Он признался в инкриминируемых ему деяниях. Установлено, что на момент совершения преступления Лукьяненко страдал психическим заболеванием.

Гражданские иски в рамках процесса пострадавшими не заявлялись. Причиненный в результате теракта ущерб составил более 1,3 млн рублей.

Взрыв в камере хранения магазина "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел 27 декабря прошлого года. В результате пострадали 18 человек. Изначально уголовное дело было возбуждено по статье о покушении на убийство двух и более лиц, позже взрыв квалифицировали как теракт.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Оперативники провели следственные мероприятия в здании Пенсионного фонда Дагестана
По данным источника, задержаний не было
Читать полностью