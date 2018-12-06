Суд отправил на принудительное лечение мужчину, совершившего теракт в магазине Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге в четверг освободил от уголовной ответственности Дмитрия Лукьяненко, совершившего теракт в магазине "Перекресток" в Петербурге, и отправил его на принудительное лечение, передает корреспондент ТАСС.
"Освободить от уголовной ответственности. Применить меру принудительного медицинского характера", - сказал председательствующий судья.
Подсудимый - бывший кочегар военной части Дмитрий Лукьяненко - заявил в суде, что сожалеет о содеянном и раскаивается. Он признался в инкриминируемых ему деяниях. Установлено, что на момент совершения преступления Лукьяненко страдал психическим заболеванием.
Гражданские иски в рамках процесса пострадавшими не заявлялись. Причиненный в результате теракта ущерб составил более 1,3 млн рублей.
Взрыв в камере хранения магазина "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел 27 декабря прошлого года. В результате пострадали 18 человек. Изначально уголовное дело было возбуждено по статье о покушении на убийство двух и более лиц, позже взрыв квалифицировали как теракт.