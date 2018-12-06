Суд смягчил приговор Китуашвили и освободил его от отбывания наказания

"Приговор Дорогомиловского суда Москвы изменить, исключить из квалификации действий Китуашвили по эпизоду от 1 ноября и 12 ноября 2008 года, освободить его от наказания по истечению сроков давности. Назначить наказание в виде лишения свободы на срок четыре года. Освободить Китуашвили от отбывания наказания. В остальном приговор оставить без изменений", - говорится в апелляционном определении Мосгорсуда.

Суд также оставил без изменений приговор в отношении второй фигурантки дела - гражданской жены Китуашвили Анны Каганской, которая была приговорена к трем годам и двум месяцам колонии. Таким образом, приговор вступил в силу, и после пересчета сроков Каганской отменили назначенную меру пресечения.

Как сообщил корреспондент ТАСС адвокат Андрей Ромашов, Китуашвили может быть освобожден из-под стражи в ближайшее время.

Позиции сторон

В апелляционной жалобе адвокаты просили отменить меру пресечения Китуашвили, оправдать его и Каганскую по всем эпизодам обвинения и вернуть уголовное дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Фигуранты вину в инкриминируемом преступлении не признали и заявляли, что дело против них сфабриковано.

Китуашвили выступил в суде по видео-конференц-связи. "Я помогал ловить подонков из банды ГТА, сделал передачу "Давидыч на охоте", которая освещала различные коррупционные схемы в правоохранительных органах <..>, а потом мне сказали, что меня либо застрелят, либо посадят. Меня посадили", - сказал он. "При этом смысла совершать преступление у меня не было, в этом нет логики", - подчеркнул он.

Гособвинитель заявила, что приговор законный и объективный, просила суд в удовлетворении жалобы отказать. "Судом первой инстанции была дана надлежащая оценка, все ходатайства были рассмотрены и учтены при вынесении итогового решения", - сказала прокурор, уточнив, что "суд не занимал обвинительной позиции".

Суть обвинений

Как установил суд, Китуашвили совершил мошенничество в сфере страхования. Основатель "Смотра.ру" предоставлял в страховые компании заведомо ложные документы о наступлении страховых случаев, в результате чего соучастники получили на банковские счета деньги за якобы похищенные застрахованные автомобили. Дорогомиловский суд Москвы признал Китуашвили виновным по двум из пяти эпизодов преступления и путем частичного сложения назначил ему наказание в виде четырех лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Затем суд оправдал его по трем эпизодам. При этом районный суд пересчитал срок, проведенный Китуашвили в СИЗО, по схеме "день за полтора".

В конце апреля Европейский суд по правам человека признал незаконным содержание Китуашвили в СИЗО, обязав Россию выплатить обвиняемому компенсацию в размере 2,1 тыс. евро. Позднее председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев вынес представление о возобновлении производства ввиду новых обстоятельств. 31 октября Президиум ВС РФ отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей с 19 апреля 2016 года по май 2018 года.