В Ингушетии главу одного из муниципалитетов подозревают в превышении полномочий

МАГАС, 6 декабря. /ТАСС/. Глава города Сунжа в Республике Ингушетия подозревается в мошенничестве на 24 млн рублей. Об этом сообщается на сайте республиканского следственного управления СК РФ по региону.
По данным следствия, в январе 2018 года 43-летний подозреваемый направил 24 млн рублей из муниципального бюджета на погашение долга предприятия "Сунжа-Водоканала" в нарушении бюджетного правила. "Руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального образования "Городской округ город Сунжа", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, дело возбуждено по статье "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий" (п. "в" ч.3 ст.286 УК РФ).