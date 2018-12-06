Власти США отказываются комментировать ситуацию вокруг задержания финдиректора Huawei

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Американские власти отказались в четверг комментировать ситуацию вокруг финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в Канаде и подлежит выдаче США в связи с обвинениями в нарушении санкций по Ирану.

"Министерство [юстиции] отказывается комментировать [эту ситуацию]", - ответил официальный представитель министерства юстиции США Уин Хорнбакл на просьбу корреспондента ТАСС предоставить более подробную информацию по запросу Вашингтона о задержании и экстрадиции в США Мэн Ваньчжоу.

В пресс-службе Белого дома также отказались отвечать на вопрос корреспондента ТАСС о том, как задержание финдиректора Huawei отразится на судьбе американо-китайских торговых переговоров и не приведет ли оно к эскалации торговой войны. За дальнейшими комментариями по делу в Белом доме порекомендовали обратиться в минюст.

По данным западных СМИ, Мэн Ваньчжоу задержана по запросу США об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В компании Huawei подтвердили факт задержания Мэн Ваньчжоу и то, что Соединенные Штаты добиваются ее экстрадиции. При этом в компании заявили о том, что не располагают информацией о каких-либо противоправных действиях Мэн Ваньчжоу.