{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полицейские задержали нападавшего с ножом на женщин в Самарской области

По предварительным данным, на счету подозреваемого семь нападений

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве подозреваемого в серийном нападении с ножом на женщин в Самарской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Тольятти и сотрудниками линейного управления МВД России на станции Москва - Рязанская задержали подозреваемого в нападениях на женщин - 22-летнего жителя города Тольятти", - сказала она.

По словам Волк, все преступления, в которых подозревают злоумышленника, были совершены на территории Самарской области. По версии полиции, мужчина подстерегал потерпевших в безлюдных местах и в подъездах, набрасывался на них, а затем, нанеся телесные повреждения, скрывался. В трех случаях в качестве оружия он использовал нож. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, на счету подозреваемого семь нападений на женщин.

"Возбуждены уголовные дела по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью")", - отметила официальный представитель МВД.

Теги
РоссияСамарская область
Главный помощник главы ОПС Аслана Гагиева предстанет перед судом во Владикавказе
Его обвиняют в убийстве, покушении на убийство, незаконном лишением человека свободы, незаконном обороте оружия
Читать полностью