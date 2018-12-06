Полицейские задержали нападавшего с ножом на женщин в Самарской области

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве подозреваемого в серийном нападении с ножом на женщин в Самарской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Тольятти и сотрудниками линейного управления МВД России на станции Москва - Рязанская задержали подозреваемого в нападениях на женщин - 22-летнего жителя города Тольятти", - сказала она.
По словам Волк, все преступления, в которых подозревают злоумышленника, были совершены на территории Самарской области. По версии полиции, мужчина подстерегал потерпевших в безлюдных местах и в подъездах, набрасывался на них, а затем, нанеся телесные повреждения, скрывался. В трех случаях в качестве оружия он использовал нож. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, на счету подозреваемого семь нападений на женщин.
"Возбуждены уголовные дела по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью")", - отметила официальный представитель МВД.