Главный помощник главы ОПС Аслана Гагиева предстанет перед судом во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 декабря. /ТАСС/. Главный помощник главы преступного сообщества Аслана Гагиева, на счету которого 60 убийств, предстанет перед судом во Владикавказе. Об этом сообщается в четверг на сайте Следственного комитета РФ.
"Главным следственным управлением СК РФ по СКФО завершено расследование уголовного дела в отношении активного участника преступного сообщества, возглавляемого Асланом Гагиевым, Артура Джиоева. Он обвиняется в организации преступного сообщества или участии в нем, убийстве, покушении на убийство, незаконном лишением человека свободы, незаконном обороте оружия. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Владикавказа", - говорится в сообщении.
Артур Джиоев, находившийся в международном розыске с 13 февраля 2014 года, был задержан 27 апреля 2015 года на территории города Салоники в Греции. 21 февраля 2018 года после длительной процедуры экстрадиции компетентным органом Греческой республики Джиоев был выдан России и заключен под стражу.
По версии следствия, в 2004 году Джиоев вошел в преступное сообщество, созданное на территории города Москвы, Московской области и Республики Северная Осетия-Алания Асланом Гагиевым. Его роль состояла в координации действий преступного сообщества, в частности, в получении от Аслана Гагиева указаний о необходимости совершения очередного убийства и доведении их с помощью конспиративной связи до руководителей банд, структурно входивших в преступную организацию. Помимо этого, в обязанности Джиоева входило создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработка планов и создание условий для совершения преступлений такими группами.
Как сообщалось ранее, СК завершил следственные действия в отношении Аслана Гагиева - главы организованного преступного сообщества, на счету которого убийства 60 человек.