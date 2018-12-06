Болтон заявил, что заранее знал о планируемом задержании финдиректора Huawei

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что заранее знал о планируемом задержании в Канаде финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Помощник американского лидера сообщил об этом в интервью Общественному радио США , фрагменты которого были опубликованы в четверг.

"Я знал заранее. Это то, что мы получаем от министерства юстиции", - отметил Болтон. При этом он сказал, что не в курсе, знал ли о планируемом задержании заранее президент США Дональд Трамп, который, по данным западных СМИ, в тот момент вел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Аргентине.

Помощник президента отказался говорить, в чем именно обвиняют Мэн Ваньчжоу. По словам Болтона, "Huawei - одна из компаний, по поводу которых" Вашингтон "выражает обеспокоенность" в связи с тем, что они могут быть причастны к краже объектов интеллектуальной собственности и ведению дел с Ираном.

Болтон сопровождал президента США Дональда Трампа на саммите G20 и входил в состав американской делегации на торговых переговорах с китайским лидером. В минувшую субботу Трамп и Си Цзиньпин во время встречи договорились предпринять шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения за 90 дней. При этом глава Белого дома согласился не повышать с 1 января тарифы на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд с 10% до 25%.