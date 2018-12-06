Директор правового центра во Владикавказе оказался под следствием за увольнение работника

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении директора муниципального казенного учреждения "Владикавказский правовой центр" за незаконное увольнение работника. Об этом в четверг сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Северной Осетии.
"В отношении 40-летнего директора муниципального казенного учреждения "Владикавказский правовой центр" возбуждено уголовное дело. Он подозревается в превышении должностных полномочий", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 30 ноября 2016 года приказом подозреваемого была уволена с работы главный специалист-юрист МКУ "ВПЦ" за отсутствие на рабочем месте. В мае 2017 года решением Ленинского районного суда Владикавказа увольнение работницы было признано незаконным и она восстановлена в своей должности.
Расследование уголовного дела продолжается.