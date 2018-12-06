{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Директор правового центра во Владикавказе оказался под следствием за увольнение работника

Его подозревают в превышении должностных полномочий

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении директора муниципального казенного учреждения "Владикавказский правовой центр" за незаконное увольнение работника. Об этом в четверг сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Северной Осетии.

"В отношении 40-летнего директора муниципального казенного учреждения "Владикавказский правовой центр" возбуждено уголовное дело. Он подозревается в превышении должностных полномочий", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 30 ноября 2016 года приказом подозреваемого была уволена с работы главный специалист-юрист МКУ "ВПЦ" за отсутствие на рабочем месте. В мае 2017 года решением Ленинского районного суда Владикавказа увольнение работницы было признано незаконным и она восстановлена в своей должности.

Расследование уголовного дела продолжается.

Теги
РоссияСеверная Осетия
В Подмосковье сгорел дом юмориста Бандурина
Госпитализирована жена артиста
Читать полностью