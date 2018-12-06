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В Анапе горят три частных дома на общей площади 500 кв м

Пожару присвоен третий номер сложности

ТАСС, 6 декабря. Три частных дома загорелись в Анапе, сообщили ТАСС в четверг в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, пожар произошел на Терской улице. "Изначально возгорание произошло в двухэтажном частном доме. Огонь быстро распространился и сейчас им охвачены кровли трех домов", - сказал источник.

Общая площадь пожара составляет 500 кв. м. Ему присвоен третий номер сложности. "Пожар угрожает еще одному домовладению", - добавил собеседник агентства.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения, которые пытаются локализовать пожар.

По предварительным данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, погибших и пострадавших нет. К тушению привлечены 44 человека и 12 единиц техники, от МЧС России 30 человек и восемь единиц техники. Как уточнил источник ТАСС в администрации города, горит гостевой дом.

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РоссияКраснодарский край
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