В Анапе горят три частных дома на общей площади 500 кв м

ТАСС, 6 декабря. Три частных дома загорелись в Анапе, сообщили ТАСС в четверг в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, пожар произошел на Терской улице. "Изначально возгорание произошло в двухэтажном частном доме. Огонь быстро распространился и сейчас им охвачены кровли трех домов", - сказал источник.
Общая площадь пожара составляет 500 кв. м. Ему присвоен третий номер сложности. "Пожар угрожает еще одному домовладению", - добавил собеседник агентства.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения, которые пытаются локализовать пожар.
По предварительным данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, погибших и пострадавших нет. К тушению привлечены 44 человека и 12 единиц техники, от МЧС России 30 человек и восемь единиц техники. Как уточнил источник ТАСС в администрации города, горит гостевой дом.