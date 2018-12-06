Основателя Smotra.ru Китуашвили освободили из СИЗО "Матросская Тишина"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Основатель автомобильного сообщества "Смотра. ру" и блогер Эрик Китуашвили, осужденный за мошенничество со страховкой в особо крупном размере, которому суд в четверг смягчил приговор и освободил от отбывания наказания, вышел на свободу. Об этом ТАСС сообщил один из его адвокатов Сергей Жорин.

"Только что освободили Эрика Китуашвили из "Матросской Тишины", - сказал защитник.

Сам Китуашвили в беседе с ТАСС поблагодарил всех, кто его поддерживал.

Адвокат напомнил, что Китуашвили должны были освободить от наказания в связи с истечением сроков давности (еще до вступления в силу приговора) по двум из пяти эпизодов вменяемых ему преступлений. Жорин утверждал, что до вступления приговора Китуашвили в законную силу по первому эпизоду сроки давности истекли 1 ноября этого года, по второму - 13 ноября. По его словам, даже если Мосгорсуд и признал его подзащитного виновным, "он незамедлительно должен быть освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности по этим двум эпизодам".

Апелляционная инстанция Мосгорсуда смягчила в четверг приговор Дорогомиловского суда Москвы в отношении блогера с 4 лет 8 месяцев до 4 лет колонии и освободила Китуашвили от наказания. Сразу после оглашения апелляционного определения сотни его сторонников отправились встречать блогера из СИЗО.