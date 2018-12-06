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Пожар в трех домах в Анапе локализован на площади 700 кв. м

Девять человек эвакуированы

КРАСНОДАР, 6 декабря. /ТАСС/. Пожар, охвативший три дома в Анапе, локализован на площади 700 кв. м, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 22:21 локализация пожара на площади 700 кв. м", - говорится в сообщении.

Пострадавших и погибших нет.

Информация о пожаре на улице Терской в Анапе поступила в 20:08 мск. Первые пожарные расчеты были на месте через шесть минут, к этому времени горело двухэтажное частное домовладение, огонь распространился на кровли двух соседних домов.

Тушение пожара продолжается, угрозы распространения огня нет.

Также сообщается, что девять человек эвакуированы.

"Предварительно, эвакуированы девять человек", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что всего в тушении участвуют 75 человек и 23 единицы техники, от МЧС - 44 человека и 12 единиц техники.

Ранее сообщалось, что изначально возгорание произошло в двухэтажном частном доме. Огонь быстро распространился, им были охвачены кровли других домов.

Теги
РоссияКраснодарский край
Пожарные ликвидировали открытое горение в частном секторе в Анапе
Ранее сообщалось, что общая площадь пожара составила 700 кв. м
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