Пожар в трех домах в Анапе локализован на площади 700 кв. м

КРАСНОДАР, 6 декабря. /ТАСС/. Пожар, охвативший три дома в Анапе, локализован на площади 700 кв. м, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
"В 22:21 локализация пожара на площади 700 кв. м", - говорится в сообщении.
Пострадавших и погибших нет.
Информация о пожаре на улице Терской в Анапе поступила в 20:08 мск. Первые пожарные расчеты были на месте через шесть минут, к этому времени горело двухэтажное частное домовладение, огонь распространился на кровли двух соседних домов.
Тушение пожара продолжается, угрозы распространения огня нет.
Также сообщается, что девять человек эвакуированы.
"Предварительно, эвакуированы девять человек", - сказали в ведомстве.
Там отметили, что всего в тушении участвуют 75 человек и 23 единицы техники, от МЧС - 44 человека и 12 единиц техники.
Ранее сообщалось, что изначально возгорание произошло в двухэтажном частном доме. Огонь быстро распространился, им были охвачены кровли других домов.