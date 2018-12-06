В Крыму суд отложил рассмотрение дела адвоката украинского военного

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя отложил рассмотрение административного дела в отношении адвоката Эмиля Курбединова, который ранее представлял в суде интересы украинских военных и моряков, а также членов запрещенных в России за экстремизм и терроризм организаций. Адвокат подозревается в пропаганде и публичной демонстрации экстремистской символики, запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд откладывает рассмотрение данного дела до 09.30 [мск] завтрашнего дня", - сказал судья.

По словам защиты, Курбединов арестован за пост в соцсети, за который он уже ранее понес наказание в виде административного ареста сроком на десять суток. В суде интересы Курбединова представляли сразу шесть адвокатов. Как ранее сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, в четверг Курбединов был задержан в Крыму.

По данным протокола МВД, который был зачитан в суде, Курбединов разместил несколько постов на своей странице в Facebook с символикой и атрибутикой запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Во время рассмотрения дела выяснилось, что речь идет о трех видеороликах. По словам самого Курбединова, посты были размещены в 2013-2014 годах. Свою вину он не признал, после сегодняшнего заседания был отпущен домой.

Курбединов ранее защищал в суде командира украинского катера "Никополь" Богдана Небылицы, который был арестован после незаконного пересечения украинскими кораблями границы РФ 25 ноября в Керченском проливе. Также адвокат защищал Руслана Зейтуллаева, ранее признанного виновным в организации ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Кроме этого, он выступал адвокатом членов запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа", в частности, замглавы этой организации Ильми Умерова. Также он представлял интересы одного из моряков ранее задержанного в Крыму украинского судна "ЯМК-0041".