Посольство РФ в США выясняет обстоятельства смерти россиянина во Флориде

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Посольство России в США выясняет обстоятельства и причины смерти, предположительно, российского гражданина Германа Волкова, который, по информации американских властей, скончался в минувшую пятницу в больнице города Джексонвилл (штат Флорида) в результате остановки сердца. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении для СМИ российской дипломатической миссии.

"В посольство поступила информация о смерти заключенного иммиграционной тюрьмы округа Бейкер, штат Флорида, предположительно, российского гражданина Волкова. По информации американских властей, Волков скончался в медицинском центре города Джексонвилл, штат Флорида", - говорится в нем.

"В настоящее время посольство выясняет принадлежность умершего к российскому гражданству, обстоятельства и причины его смерти, а также контакты его родственников", - добавили в диппредставительстве.

В среду Иммиграционная и таможенная полиция США распространила заявление, в котором говорилось, что гражданин России Герман Волков, который в июне 2017 года был арестован за нелегальное нахождение на территории США после истечения срока действия визы и с тех пор находился под стражей, скончался в одной из больниц города Джексонвилл. Как отмечалось, 56-летний россиянин умер в минувшую пятницу в результате остановки сердца, врачам не удалось его реанимировать.

В структуре сообщили, что Волков за два дня до этого он был переведен из другой больницы этого же города после того, как он принял решение прекратить любое лечение. В документе также указано, что причина кончины Волкова расследуется, однако к настоящему моменту есть основания полагать, что смерть наступила по естественным причинам из- за сердечно-сосудистого заболевания.

Иммиграционная и таможенная полиция США проинформировала, что Волков, по распоряжению федерального иммиграционного судьи от декабря 2017 года, должен был быть выслан из страны. Он находился под стражей и ожидал депортации в соответствии с процедурой, предусмотренной федеральным законом США.