Полиция Торонто взяла под охрану две школы после сообщений о мужчине с пистолетом

ОТТАВА, 6 декабря. /ТАСС/. Полиция канадского Торонто взяла под охрану две школы на западе города из-за сообщений о человеке с оружием в одной из них. Об этом в четверг сообщил телеканал CTV.

Как уточнили в управлении полиции, поступило несколько сигналов о том, что свидетели видели бывшего ученика учебного заведения внутри школы с пистолетом. После этого стражи порядка прибыли на место, заодно взяли под охрану и соседнюю школу. По словам представителя полиции Сала Гранаты, никто не пострадал, "стрельбы в школе не было".

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают 18-летнего мужчину, который был замечен в учебном заведении с оружием.