Женщина и ребенок погибли при пожаре в Орловской области

ТАСС, 6 декабря. Пожилая женщина и пятилетний ребенок погибли в результате пожара в трехэтажном многоквартирном доме в Орловской области. Возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении на сайте регионального следственного управления СК РФ.
"В деревне Дубовая Роща Орловского района в многоквартирном трехэтажном жилом доме произошел пожар. В результате пожара погибли два человека - пожилая женщина и пятилетний ребенок. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Еще четверо человек, в том числе трое детей, были доставлены в больницу, информация о их состоянии уточняется.
По данным МЧС, информация о возгорании поступила в 11:19 мск 6 декабря. "Пожар произошел в квартире на первом этаже, огонь также повредил балконы квартир на втором и третьем этажах. Из здания было эвакуировано 19 человек", - сказали ТАСС в пресс-службе.
Пожар удалось ликвидировать в течение полутора часов, причины возгорания пока не установлены.