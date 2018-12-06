Движение по разрушенному мосту в селе близ Сочи восстановлено

СОЧИ, 7 декабря. /ТАСС/. Дорожные службы восстановили разрушенный мост в селе Нижняя Шиловка рядом с Сочи, движение транспорта по нему открыто, сообщил ТАСС руководитель сочинского дорожного филиала предприятия "Краснодаравтодор" Денис Пронкин.

Ранее сообщалось, что временный мост в селе Нижняя Шиловка смыло утром в четверг в результате сильного дождя, специалисты планировали восстановить его к 7 декабря.

"Дорожники восстановили временный мост, частично разрушенный из-за подъема воды в реке. В четверг в 23:45 движение транспорта по мосту открыли", - сообщил Пронкин.