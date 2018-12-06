Пожар в частном секторе Анапы полностью потушен

СОЧИ, 7 декабря. /ТАСС/. Пожар в центре Анапы, где горели три частных дома на площади 700 кв. м, полностью потушен, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 00:24 (мск) ликвидация пожара", - говорится в сообщении ведомства.

Информация о пожаре на улице Терской в Анапе поступила в 20:08 мск. Огонь охватил кровли трех домов, эвакуированы девять человек. Как сказали ТАСС в администрации города, эвакуированных людей разместят в гостинице, к настоящему моменту обращений не было, эвакуированные от размещения отказались. К тушению привлекались 75 человек и 23 единицы техники.