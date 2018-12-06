Более 30 человек пострадали в Польше в результате ДТП с автобусом

ВАРШАВА, 7 декабря. /ТАСС/. Автобус с 50 пассажирами в четверг упал в придорожный ров на западе Польше. По информации спасателей, один человек погиб, 37 получили ранения.

Инцидент произошел на трассе S3 в Любушском воеводстве. Автобус съехал с дороги, перевернулся на бок и упал в ров. Некоторые пассажиры оказались заблокированы внутри салона.

На месте происшествия работают несколько бригад скорой помощи, пожарные и спасатели. Данные о числе пострадавших постоянно меняются. Как информировал представитель местной пожарной охраны, пять пассажиров находятся в тяжелом состоянии.

Ранее Институт метеорологии и водного хозяйства опубликовал предупреждение об опасных погодных условиях. В частности, сообщалось о гололедице.