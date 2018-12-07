Почти 12 тыс. человек на Сахалине остались без воды из-за аварии на трубопроводе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Почти все жители сахалинского города Долинска лишились водоснабжения в связи с плановыми ремонтными работами на магистральном трубопроводе, во время которых прорвало трубу. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в администрации Долинского района.

"Велись работы [плановые], потом при запуске системы прорвало трубу", - сообщил собеседник агентства.

По его данным, водоснабжение в городе отключили в четверг в 10:00 (02:00 мск). Предполагалось, что уже к вечеру плановые работы будут завершены. Однако в результате аварии население Долинска находится без воды уже вторые сутки. Отключения коснулись не только жилых домов, но и всех социальных учреждений.

В администрации сообщили, что, по предварительным данным, устранить проблему удастся не раньше вечера пятницы. До этого времени воду горожанам будет привозить водовозка.

Долинск - административный центр Долинского городского округа на побережье Сахалина, расположенный в 43 км от Южно-Сахалинска. Население города составляет почти 12 тыс. человек.