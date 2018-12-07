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У Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 5,9

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали

ТАСС, 7 декабря. Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано в четверг вечером (02:27 мск) у побережья Новой Каледонии. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, эпицентр толчков находился в 200 км к юго-востоку от поселения Тадине, где проживают около 7,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали, угроза цунами не объявлялась.

В среду в районе Новой Каледонии было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,6.

Новая Каледония - заморское административно-территориальное образование Франции с особым статусом, расположенное в Тихом океане.

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