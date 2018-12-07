Сильный ветер вынес судно из КНДР на мель в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. Рыболовецкое судно КНДР, стоявшее на якоре в Амурском заливе в Приморье, из-за сильного северного ветра сдрейфовало на отмель у берега, сообщили ТАСС в пятницу в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивосток.

Акватория Приморья регулярно становится укрытием от опасной погоды для рыболовных судов и шхун из КНДР. Чтобы переждать тайфуны, только в августе-сентябре к берегам Приморья подходило несколько сотен рыболовецких маломерных судов, большей частью под флагом КНДР. Часть из них была вынесена волнами на берег опустевшими, часть терпящих бедствие рыбаков удалось спасти пограничникам или другим судам.

"За минувшие сутки в результате сильного северного ветра рыболовное судно КНДР UNPHA-1, стоявшее на якоре в Амурском заливе, сдрейфовало на береговую отмель. Пострадавших нет, загрязнения нет. Решается вопрос о снятии судна с мели", - сообщил представитель МСКЦ.

Сейчас в Амурском заливе ветер северо-западный около 4 м/с, на море умеренное волнение.