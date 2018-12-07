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Два человека пострадали в результате взрыва газового баллона под Саратовом

После взрыва газа произошел пожар. Его площадь составила 100 кв. метров

САРАТОВ, 7 декабря. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате взрыва газового баллона на предприятии в Саратовской области, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"Около 06:30 утра по местному времени (05:30 мск) произошел пожар в гараже предприятия ООО "Сельхозтехника", предварительно взорвался газовый баллон. Пострадали два человека", - сказала собеседница агентства.

Пожарные локализовали возгорание площадью 100 квадратных метров на предприятии в городе Балаково.

"Площадь пожара [составила] 100 квадратных метров. Пострадавшие - двое рабочих - находились на момент пожара в гараже вдвоем. С ожогами средней степени тяжести они госпитализированы. В настоящий момент пожар локализован", - сказала собеседница агентства, добавив, что причины ЧП устанавливаются.

В новость были внесены изменения (07:43 мск) — добавлена информация о пожаре.

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