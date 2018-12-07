Рейс с Фукуока в Екатеринбург задержали более чем на сутки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Royal Flight с вьетнамского острова Фукуок в Екатеринбург задерживается более чем на сутки, сообщила в пятницу ТАСС представитель авиакомпании.

"Рейс RL-8772 с Фукуока в Екатеринбург, идет задержка, вылет с Фукуока запланирован на 22:10 (18:10 мск). Вылет должен был состояться в 10:20 (06:20 мск) 6 декабря", - сказала собеседница агентства.

Как рассказал ТАСС источник в авиационных кругах, причиной длительной задержки рейса является техническая неисправность самолета.