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Рейс с Фукуока в Екатеринбург задержали более чем на сутки

Причиной задержки стала техническая неисправность лайнера

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Royal Flight с вьетнамского острова Фукуок в Екатеринбург задерживается более чем на сутки, сообщила в пятницу ТАСС представитель авиакомпании.

"Рейс RL-8772 с Фукуока в Екатеринбург, идет задержка, вылет с Фукуока запланирован на 22:10 (18:10 мск). Вылет должен был состояться в 10:20 (06:20 мск) 6 декабря", - сказала собеседница агентства.

Как рассказал ТАСС источник в авиационных кругах, причиной длительной задержки рейса является техническая неисправность самолета.

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