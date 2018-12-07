В ЕАО нашли пропавшего ребенка

ТАСС, 7 декабря. Девятилетний мальчик из поселка им. Тельмана ЕАО нашелся после суток поисков. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте СУ СК РФ по Еврейской автономной области.

"7 декабря местонахождение мальчика установлено, в настоящее время его жизни ничто не угрожает. Сейчас с ребенком работают следователь и психологи. Кроме того, продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление причин и условий, способствовавших произошедшему", - говорится в сообщении.

В УМВД России по ЕАО ТАСС уточнили, что мальчик сам вернулся домой, сейчас устанавливается, где находился ребенок все это время.

Ранее сообщалось, что 6 декабря поступило сообщение об исчезновении девятилетнего мальчика в поселке им. Тельмана. В срочном порядке к месту происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Ребенка искали волонтеры из ЕАО и Хабаровского края, сотрудники полиции, Росгвардии, а также следователи. По факту пропажи ребенка была начата проверка.