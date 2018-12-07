Суд в феврале рассмотрит иск DJ Smash к экс-депутату парламента Пермского края

"Первое заседание назначить на 12 февраля в 11:00 (09:00 мск)", - сказал судья.

ПЕРМЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Первое судебное заседание по иску музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash) к бывшему депутату парламента Пермского края Александру Телепневу и его другу Сергею Ванкевичу о взыскании компенсации морального вреда за избиение состоится 12 февраля 2019 года. Об этом сообщил судья на заседании в Свердловском районном суде Перми, где прошли предварительные слушания по делу.

Ширман подал иск о компенсации морального вреда к своим обидчикам. По словам пресс-атташе музыканта Натальи Дороговой, "сумма достаточная для возмещения ущерба артисту". Как пояснили ТАСС в секретариате суда, Ширман требует взыскать с Телепнева и Ванкевича 10 млн рублей недополученного заработка из-за травмы, 500 тыс. рублей, потраченных на восстановление здоровья и более 700 тыс. рублей судебных издержек.

Драка, в которой пострадал DJ Smash, произошла 10 февраля в пермском баре "Дом культуры". В суде Ширман заявил, что на него напали Телепнев, который является мастером спорта по рукопашному бою, и его друг Сергей Ванкевич. Телепнев в суде частично признал вину, но не согласился с классификацией обвинения. По его словам, во время инцидента он якобы случайно ударил музыканта.

Суд признал фигурантов дела виновными в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и приговорил к двум годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в колонии-поселения.

16 октября совет пермского отделения партии "Единая Россия" принял решение об исключении Александра Телепнева из своих рядов.