Судебного пристава подозревают в получении взятки в виде двух квартир в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 7 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Хабаровске в отношении судебного пристава, подозреваемого в получении взятки в виде квартир. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю.

"Следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины - бывшего начальника отдела - старшего судебного пристава районного отдела судебных приставов УФССП России по Хабаровскому краю, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - сообщает ведомство.

По версии следствия, в 2017 году подозреваемый передал коммерческой фирме нереализованное имущество должника в рамках сводного исполнительного производства, нарушив очередность взыскателей. За это он получил взятку в виде двух квартир в Хабаровске стоимостью более 5 млн рублей.

Как уточняется в распространенном релизе УМВД России по Хабаровскому краю, в пользование фирме была передана 21 квартира, а также пять стояночных мест и пять автомобилей.

Подозреваемый арестован. Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки").