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Неизвестный сообщил о минировании самолета "Аэрофлота", следовавшего из Москвы в Иркутск

Бомбу на борту лайнера не нашли

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Неизвестный сообщил в полицию о минировании самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот", следовавшего рейсом Москва - Иркутск. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Информация о минировании была получена полицейскими в тот момент, когда рейс уже был недалеко от Иркутска. Было принято решение сажать его именно в этом городе и приступать к проверке воздушного судна на предмет заложенных взрывных устройств. После посадки пассажиры были оперативно эвакуированы. Бомбу на борту лайнера не нашли", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в момент посадки в Иркутске на борту самолета были 119 пассажиров и шесть членов экипажа.

"Начата доследственная проверка по факту телефонного хулиганства", - заключил источник.

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