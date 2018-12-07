Полиция Петербурга отказалась возбуждать дело по фонду Сокурова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Полиция Санкт-Петербурга отказалась возбуждать уголовное дело после проверки фонда режиссера Александра Сокурова "Пример интонации", сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по городу и Ленинградской области.

"Полицейские провели всестороннюю проверку фактов, изложенных в заявлении. По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления", - говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

В сообщении также отмечается, что бывший работник фонда подал заявление в полицию о возможных хищениях средств, выделенных для производства видеопродукции, что и стало основанием для проверки.

Ранее стало известно, что полиция проверяет фонд Александра Сокурова "Пример интонации". После этого врио губернатора города Александр Беглов обратился в полицию и прокуратуру города с просьбой проверить возможное наличие провокации в отношении режиссера.

Согласно информации на сайте, некоммерческий фонд поддержки кинематографа "Пример интонации" (фонд Александра Сокурова)" создан в 2013 году для поддержки молодых авторов, делающих первые шаги в киноискусстве. Художественное руководство фондом осуществляет режиссер Александр Сокуров, директором организации является предприниматель Николай Янкин.

В попечительский совет фонда, наряду с его директором, входят журналист и писатель Владимир Толстой, президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталия Солженицына, общественный деятель Владимир Смирнов, продюсер Марина Фокина, журналист Константин Шавловский.