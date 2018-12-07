Летевший на Хайнань самолет из Хабаровска совершил вынужденную посадку во Владивостоке

ХАБАРОВСК, 7 декабря. /ТАСС/. Летевший из Хабаровска в город на курортном острове Хайнань (КНР) самолет со 150 туристами на борту совершил вынужденную посадку в аэропорту Владивостока из-за технической неисправности. Об этом ТАСС сообщили в авиакомпании "ИрАэро", осуществлявшей этот рейс.

"Самолет, вылетевший рано утром из Хабаровска, вынуждено сел в аэропорту Владивостока. Он направлялся на Хайнань, сел в связи с технической неисправностью", - сказал представитель компании.

Он уточнил, что на борту находилось 150 человек, среди них есть дети. Людей расселили в гостиницах Владивостока.

В конце ноября туристы из Хабаровского края и Амурской области - всего около 280 человек - несколько дней не могли вылететь с острова Хайнань. Рейс тогда задержали из-за неисправности гидронасоса самолета. Деталь заказали в Лондоне и должны были доставить маршрутом через Гонконг, но не привезли вовремя из-за человеческого фактора. Люди все это время находились в гостиницах, для них было организовано питание и экскурсии.

Рейсы на Хайнань "ИрАэро" запустила недавно, чартерные перелеты на Boeing 777-200ER были организованы в рамках программы туроператора "Жемчужная река".