Главу УФСИН привлекли к строгой дисциплинарной ответственности после истории с Цеповязом

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Начальник УФСИН по Амурской области привлечен к строгой дисциплинарной ответственности по итогам проверки, начатой после публикации фотографий с крабами и шашлыками осужденного по делу "банды Цапков" Вячеслава Цеповяза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро ФСИН.

Цеповяз и крабы. Что известно про расследование о жизни члена банды Цапков в тюрьме?

"В Федеральной службе исполнения наказаний завершена проверка деятельности УФСИН России по Амурской области в связи с опубликованной ранее в СМИ информацией по условиям отбывания наказания осужденного Цеповяза, - сообщили во ФСИН. - По итогам выявленных в ходе проверки нарушений в организации служебной деятельности ряд сотрудников, в том числе и начальник УФСИН России по Амурской области, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности".

В пресс-бюро ФСИН добавили, что в отношении руководства ИК-3, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз, "продолжается проверка в рамках ранее возбужденного уголовного дела".

В новость были внесены изменения (9:41 мск) - добавлена информация в 3 абзаце