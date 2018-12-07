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Нарушение тюремного режима Вячеславом Цеповязом
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Главу УФСИН привлекли к строгой дисциплинарной ответственности после истории с Цеповязом

Во ФСИН также сообщили, что в отношении руководства ИК-3, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз, продолжается проверка
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Начальник УФСИН по Амурской области привлечен к строгой дисциплинарной ответственности по итогам проверки, начатой после публикации фотографий с крабами и шашлыками осужденного по делу "банды Цапков" Вячеслава Цеповяза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро ФСИН.

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"В Федеральной службе исполнения наказаний завершена проверка деятельности УФСИН России по Амурской области в связи с опубликованной ранее в СМИ информацией по условиям отбывания наказания осужденного Цеповяза, - сообщили во ФСИН. - По итогам выявленных в ходе проверки нарушений в организации служебной деятельности ряд сотрудников, в том числе и начальник УФСИН России по Амурской области, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности".

В пресс-бюро ФСИН добавили, что в отношении руководства ИК-3, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз, "продолжается проверка в рамках ранее возбужденного уголовного дела".

В новость были внесены изменения (9:41 мск) - добавлена информация в 3 абзаце

Теги
РоссияАмурская областьНарушение тюремного режима Вячеславом Цеповязом
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