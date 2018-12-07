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В Саратовской области ликвидировали пожар на заводе

Площадь пожара составила 100 кв. метров

САРАТОВ, 7 декабря. /ТАСС/. Пожарным удалось потушить возгорание на предприятии в городе Балаково Саратовской области, где в результате взрыва пострадали два работника. Площадь пожара составила 100 кв. метров, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Ранее сообщалось, что около 06:30 утра по местному времени (05:30 мск) произошел пожар в гараже предприятия ООО "Сельхозтехника", по предварительным данным, взорвался газовый баллон. Пострадали двое рабочих, они находились на момент пожара в гараже вдвоем. С ожогами средней степени тяжести они госпитализированы.

"В настоящий момент пожар полностью потушен. В гараже в момент ЧП находилось семь единиц техники", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что причины ЧП устанавливаются.

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