На Колыме возбудили уголовное дело в отношении директора детдома за избиение детей

ТАСС, 7 декабря. Уголовное дело возбуждено в отношении директора детского дома на Колыме за применение физической силы в отношении двух несовершеннолетних воспитанников. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК РФ по Магаданской области.
"Ольским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении директора образовательного учреждения по факту применения насилия к несовершеннолетним", - говорится в сообщении.
По версии следствия, директор учреждения в ноябре 2018 года применил физическую силу в отношении двух несовершеннолетних воспитанников 2002 и 2008 годов рождения.
По уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор доказательственной базы и установление обстоятельств произошедшего.