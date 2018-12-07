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На Колыме возбудили уголовное дело в отношении директора детдома за избиение детей

Возраст пострадавших 10 и 16 лет

ТАСС, 7 декабря. Уголовное дело возбуждено в отношении директора детского дома на Колыме за применение физической силы в отношении двух несовершеннолетних воспитанников. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК РФ по Магаданской области.

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"Ольским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении директора образовательного учреждения по факту применения насилия к несовершеннолетним", - говорится в сообщении.

По версии следствия, директор учреждения в ноябре 2018 года применил физическую силу в отношении двух несовершеннолетних воспитанников 2002 и 2008 годов рождения.

По уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор доказательственной базы и установление обстоятельств произошедшего.

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