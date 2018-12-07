В Удмуртии серийная поджигательница приговорена к 3,5 года колонии-поселения

ИЖЕВСК, 7 декабря. Жительница Удмуртии, которая совершила шесть поджогов жилых домов в деревне Ягул Республики Удмуртия, в одном из которых погибла шестилетняя девочка, приговорена к 3,5 года колонии-поселения. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном пресс- службой республиканской прокуратуры.
"Жительница Кизнерского района признана виновной в совершении шести преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога" и "Умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога", - говорится в сообщении.
Судом установлено, что в 2016-2017 годах 49-летняя женщина совершила шесть умышленных поджогов деревянных домов в деревне Ягул. В результате ее действий сгорели три дома с постройками, в одном из пожаров погибла шестилетняя девочка, которая спряталась за печью и не смогла вовремя покинуть горящий дом вместе с бабушкой и пятью другими детьми. Женщина занимала должность председателя уличного комитета по принятию мер пожарной безопасности и совершала поджоги, чтобы заставить местных жителей исполнять ее требования. Все поджоги она совершила в состоянии алкогольного опьянения, преимущественно в ночное время.