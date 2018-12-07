В Москве задержаны двое мужчин, пытавшихся украсть сейф из офиса компании

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали двух мужчин, которые с оружием пытались ограбить офис одной из организаций на Нижней Красносельской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы главка полиции Москвы Юрий Титов.
"В полицию поступила информация о том, что в офис одной из организаций на Нижней Красносельской улице проникли злоумышленники. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный мужчина проник в помещение офиса и, угрожая охранникам предметом, похожим на пистолет, выбил дверь в кабинет директора и похитил сейф с деньгами", - рассказал Титов.
По его словам, грабитель бросил сейф и скрылся, когда увидел на улице сотрудников группы немедленного реагирования. "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемых - 31-летнего и 35-летнего мужчин, проживающих в Подмосковье. Установлено, что злоумышленники прибыли к месту происшествия на внедорожнике, один из них проник в офис, чтобы похитить сейф, а другой контролировал ситуацию на улице. В дальнейшем оба скрылись на автомобиле", - сказал глава пресс-службы.
Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой").